Italo Ferreira 'cutuca' escolha de ondas do Mundial da WSL; e ele tem razão

O calendário de 2025 escancara o desequilíbrio. Das 12 etapas, apenas duas são exclusivamente de esquerdas: Teahupoo, no Taiti, e a finalíssima em Fiji - ambas só no fim da temporada.

Outras seis ondas são consideradas mais neutras, podendo quebrar para os dois lados, mas com algumas delas ainda com uma tendência maior para a direita. E quatro são majoritariamente direitas, como Bells Beach e Gold Coast, na Austrália, Jeffreys Bay, na África do Sul, e El Salvador.

Italo Ferreira dá indireta sobre ondas do CT Imagem: Reprodução/Instagram

Vale lembrar: o próprio Italo venceu este ano justamente em uma dessas "neutras" - a piscina de ondas de Abu Dhabi.

E ele não é o único a reclamar. Gabriel Medina, tricampeão mundial e também goofy, já apontou o mesmo problema em outras temporadas. Vários surfistas do tour também já sugeriram mais diversidade nas escolhas das etapas - algo que reflita a pluralidade de estilos e perfis dentro do circuito.

A WSL, é verdade, tem feito mudanças. Em 2026, o calendário e formato serão diferentes, mas, no fim das contas, as ondas continuam as mesmas. A próxima grande mudança talvez tenha que ser mais profunda: olhar para o mapa com outros olhos - e talvez dar mais espaço para ondas que desafiem todos de forma equilibrada.