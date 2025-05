Rodrigo Caio venceu concorrência para cargo no Fla em entrevista com Boto

O primeiro dia como auxiliar

Rodrigo Caio recebeu o carinho de jogadores e funcionários em seu primeiro dia como auxiliar. Trabalhadores do staff do Ninho do Urubu fizeram questão de abraçá-lo assim que chegou, e ele também foi cumprimentado pelos atletas.

Em seguida, bateu um longo papo com José Boto e com os auxiliares de Filipe Luís, principalmente Ivan Palanco e Márcio Torres.

Entre o elenco, conversou bastante com o experiente zagueiro Danilo, com quem jogou na seleção brasileira. Rodrigo Caio correu junto com o defensor no aquecimento do grupo.

Outro ex-companheiro de seleção foi Alex Sandro. O lateral esquerdo elogiou a chegada do auxiliar.