Santos segue em jejum e iguala série negativa de resultados de ano do rebaixamento

Na noite da última segunda-feira, o Santos deixou a desejar novamente. O Peixe não conseguiu ser eficiente e ficou apenas no empate sem gols com o Ceará, no Allianz Parque, no duelo de encerramento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado foi negativo para o Santos em quase todos os sentidos - salvo exceção do fato de que a equipe voltou a não sofrer gols. O Alvinegro Praiano segue em jejum e amarga a vice-lanterna da Série A, com somente cinco pontos conquistados em oito rodadas.

Com isso, o Santos igualou uma série negativa de resultados de 2023, fatídico ano do rebaixamento. Com o empate na última segunda-feira, a equipe chegou ao quinto jogo consecutivo sem saber o que é vencer na temporada. A última vitória do time foi em 16 de abril, contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro.