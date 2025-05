Santos x Corinthians: detalhes e onde assistir ao jogo do Paulista Feminino

O time, no entanto, acumula um longo jejum contra o rival — o Corinthians não perde um clássico alvinegro há quatro anos. Neste período, foram oito embates entre as equipes.

Classificação e jogos Paulista Feminino

O Corinthians também vive boa fase. Atual vice-campeão paulista, o clube perdeu apenas uma vez em 14 confrontos no ano.

As Brabas venceram o Bragantino por 4 a 0 na estreia do estadual, e um dos destaques do confronto ficou com Jhonson — a atacante, convocada pela seleção brasileira, abriu o placar e encaminhou a goleada.

Santos x Corinthians -- 2ª rodada do Paulistão Feminino

Data: 14 de maio, às 20h (de Brasília)

Local: Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

Transmissão: UOL Play (streaming)

