Conmebol monitora disputa judicial por CBF e ameaça a Ednaldo

Desta vez, o Tribunal de Justiça do Rio terá de decidir sobre a validade de um acordo assinado pelos dirigentes da CBF para selar a paz na entidade e realizar o pleito que reelegeu Ednaldo.

O vice-presidente da CBF Fernando Sarney alega que há uma assinatura inválida pela falta de saúde mental do coronel Nunes. Com isso, pede afastamento de Ednaldo para assumir como interventor. Em sua ação, Sarney alega não ser um corpo estranho da CBF por ser vice e ex-membro de Conselhos da Fifa e Conmebol. Com isso, entende que sua entrada não seria uma interferência externa.

Quem acompanha o caso na Conmebol é a diretora jurídica, Monserrat Jiménez. Mas há uma decisão de não agir enquanto não houver uma decisão judicial definitiva sobre a situação de Ednaldo. Se a Justiça tomar uma medida, aí sim a Conmebol vai analisar se ficou configurado ou não a influência externa na CBF.

A Fifa, por enquanto, trata como um assunto interno da CBF. Mas a tendência é discutir com a Conmebol o que fazer se houver um desenvolvimento no caso. Até porque o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, é também vice-presidente da Fifa.

As posições das duas entidades tiveram peso em liminar dada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em favor de Ednaldo, que o recolocou no poder. Isso porque houve alegação de que o afastamento ameaçava a campanha do Brasil na Olimpíada. Agora, o efeito poderia se repetir para a Copa-2026.

Ednaldo Rodrigues chegaria em Assunção, sede da Conmebol, nesta terça-feira, para participar do Congresso da Fifa. Antes, tinha buscado apoio nas federações estaduais. É possível que fale sobre a briga política na CBF com a Conmebol.