Corinthians amassa Vasco em 23 minutos, engata a 6ª e cola na Libertadores

Como foi o jogo

Tempo em que só um time jogou. O primeiro tempo foi um completo atropelo do Corinthians em cima do Vasco. A equipe da casa dominou as ações, ditou o ritmo e chegou com enorme facilidade ao ataque, enquanto o Cruz-Maltino se mostrava completamente perdido e sem qualquer poder de reação. Em apenas 23 minutos de jogo, o Timão criou inúmeras oportunidades claras de gol, e converteu três delas, uma vez com Gustavo Henrique e duas com Garro — e o placar não foi mais elástico antes do intervalo por falta de capricho nas finalizações.

Gustavo Henrique, do Corinthians, comemora gol sobre o Vasco em jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Miguel Schincariol/Getty Images

Mudanças. Ainda aos 30 minutos de jogo, Rafael Paiva fez duas mudanças em uma esperança de mudar o cenário negativo. Emerson Rodríguez entrou na vaga de Paulo Henrique e Maicon entrou no lugar de Leandrinho. Assim, o time que tinha quatro laterais em campo — dois atuando como ponta — passou a ter dois, e com uma mudança na formação. Com exceção de um chute de João Victor sem qualquer perigo para Hugo Souza, o Vasco não conseguiu chegar ao gol adversário.

Corinthians administra. Com a boa vantagem no placar, o Timão voltou para o segundo tempo com a tranquilidade e passou a controlar o jogo, administrando o resultado. Ainda assim, achou espaços e chegou bem ao ataque, com chance de ampliar. O Vasco, por sua vez, fez novas mudanças e sinalizou querer apenas evitar um prejuízo ainda maior. Vegetti, único atacante do time, foi sacado para a entrada do volante Jair, enquanto Payet saiu para Coutinho.

Não pode. A transmissão do Premiere relatou que Vegetti demorou a voltar para o banco de reservas, após o intervalo. Quando apareceu, já estava de banho tomado e com a roupa de viagem da delegação, mas foi alertado pelo quarto árbitro que não poderia ficar ali com aquela roupa. O camisa 99, então, foi ao vestiário, se trocou e voltou.