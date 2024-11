Bets, reforços e mais: O que pensam candidatos à presidência do Palmeiras

Os sócios do Palmeiras definem neste domingo (24) quem será o presidente do triênio 2025 a 2027. Leila Pereira tenta a reeleição, e pela primeira vez a mandatária terá um rival: Savério Orlandi, advogado e ex-diretor de futebol do clube. Em entrevistas ao UOL, os candidatos falaram sobre os principais temas de interesse do torcedor palmeirense.

Veja o que eles pensam

Patrocínio máster de casa de aposta

Nós vamos iniciar uma nova [no patrocínio máster]. Temos várias empresas interessadas, mas hoje mudou muito a realidade dos investimentos. As casas de apostas chegaram com investimento muito grande. E sem investimento você não faz futebol como nós queremos. Nós precisamos de dinheiro. Primeiro de tudo, dinheiro. Depois, responsabilidade. Também não adianta ter um dirigente com muito dinheiro e sabe lá o que o dirigente vai fazer com esse dinheiro, como acontecia no passado. Então, tem que ter responsabilidade, austeridade, seriedade, credibilidade. É o que nós temos hoje. O investimento é muito importante e as casas de aposta estão vindo com muito apetite Leila Pereira.