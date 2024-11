Por que maior ídolo da história do Palmeiras apoia oposição a Leila

O ídolo de 82 anos concordou e vestiu um boné e uma camiseta com o nome da chapa de Savério: "Palmeiras Minha Vida é Você". Leão, outro ídolo histórico do clube, também estava no evento.

Classificação e jogos Brasileirão

O que motivou posicionamento do Divino

O UOL apurou que dois episódios deixaram Ademir da Guia magoado com a situação no Palmeiras: o primeiro foi o encerramento do camarote "Academia de Imortais", dedicado aos 11 jogadores da Primeira Academia, no Allianz Parque, no início do ano passado.

A decisão pelo fim do camarote dos ídolos não teve relação direta com o Palmeiras. Walter Torres, fundador da WTorre, prometeu o espaço vitalício aos ídolos em conversas informais, mas morreu em 2020 sem passar para um contrato. Os filhos ficaram com o camarote e decidiram vendê-lo.

Os ídolos tinham direito a dois ingressos cada um, mas hoje dependem de convites do clube ou da Real Arenas, braço da WTorre que administra o estádio.