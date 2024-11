Leila comenta pela 1ª vez fala de Abel a repórter: 'Falo quando devo'

Eu nunca liguei com esse negócio de: 'você é mulher então tem mais dificuldade'. Não sei se é porque sempre estive em uma empresa do meu marido, muito rica, pode ser com que isso não tenha me feito perceber essa dificuldade que as mulheres têm. Sempre lidei com muito homem no mercado corporativo e financeiro. Sempre lidei de igual para igual, com muita personalidade. Me tornei conselheira e presidente do Palmeiras, fui eleita pela grande maioria de votos de homem. Não posso dizer que meu clube foi machista porque eles elegeram pela primeira vez na história uma mulher presidente desse clube gigante, de tradição italiana, machista, mas eu não me coloco nessa posição. Leila Pereira, em entrevista ao UOL

Classificação e jogos Brasileirão

Leila diz que se irrita quando as mulheres se vitimizam e disse que só vai se manifestar quando achar que deve.

"Eu me coloco de igual pra igual, eles não se sentem constrangidos comigo e eu não me sinto constrangido com eles. Se eles são grosseiros comigo, eu não deixo barato, não me vitimizo. Me irrita profundamente quando a mulher se vitimiza. Vou te dar um exemplo: no caso da Aline Fanelli. Naquele episódio, veio uma enxurrada de pessoas: 'Leila, você tem que se manifestar'. Eu vou me manifestar quando eu achar que eu deva me manifestar. Toda hora que acontecer algo com uma mulher, a Leila Presidente, que é presidente do Palmeiras, tem que manifestar? Não é assim. Daqui a pouco é um fardo pra mim ser mulher em posição de destaque."

Leila acredita que Abel não foi machista na resposta após a pergunta de Alinne Fanelli na entrevista coletiva.

Às vezes, eu não concordo com o posicionamento das mulheres. Naquele caso, não achei que ele foi machista. É difícil pra mim porque eu conheço o Abel, estou diariamente com ele. É diferente de pessoas que não convivem com ele diariamente. Eu não tenho dúvida nenhuma se fosse um homem perguntando aquilo, ele falaria a mesma coisa. O azar foi que era uma mulher. Ele errou, claro. Mas o Abel não é machista, então eu não vou me indispor com o meu treinador. Eu conhecendo como ele trata as mulheres, como ele é no dia a dia, eu não vou fazer isso. Achei que não deveria falar absolutamente nada. Eu, no lugar do jornalista, qualquer homem que me fale uma coisa que eu não goste, no momento eu falaria: 'olha só, estou aqui trabalhando, e você também. Estou fazendo uma pergunta, singela. Por favor, não seja grosseiro comigo' Leila Pereira, ao UOL

Leila diz que conversou com a repórter recentemente. A presidente do Palmeiras ainda citou "histerismo" e pediu mais posicionamentos firmes das mulheres em geral.