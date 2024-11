Savério se defende e diz que foi alvo de fake news em acusações de Leila

O candidato afirmou que as acusações de Leila são falsas. Segundo ele, em 2009, o diretor adjunto — função exercida por ele à época — não poderia processar ou abrir sindicância contra o vice-presidente, Gilberto Cipullo. O então vice-presidente recebeu uma transferência de R$ 200 mil em sua conta vinda do empresário Marcelo Ortiz. Depois, ele afirmou que o valor serviu para quitar uma dívida do clube com ele.

A candidata disse na imprensa que eu peguei dinheiro de empresário. Se trata de uma fake news. Somente nessa semana, ela se retrata e diz que eu supostamente acobertei e não abri sindicância contra o caso. Trata-se de um caso de 2009, em que o ex-vice-presidente Gilberto Cipullo recebeu do Palmeiras um valor de devolução de um empréstimo que ele mesmo fez ao clube. Na época, eu era diretor adjunto de futebol. Nosso estatuto é claro que um diretor adjunto não tem competência para processar ou abrir sindicância contra um vice-presidente. Quem deveria ter aberto a sindicância contra o então vice-presidente era o conselho deliberativo, juntamente com a aprovação do presidente do clube à época.

Savério citou sua história no Palmeiras e fez críticas à campanha conduzida por Leila. O candidato chegou a citar o "processo conturbado de filiação" da rival e ainda chamou a política da adversária de "clientelista" [veja tudo no vídeo no topo da matéria].

O que Leila disse?

Leila fez as acusações contra Savério Orlandi durante o Zona Mista do Hernan, podcast do colunista André Hernan, do UOL. Ela citou o caso e questionou o motivo de Savério não ter tomado medidas àquela época.

"Nunca falei que se eu sair o Palmeiras volta ser o que era. Mas uma coisa eu digo para vocês: se este candidato [Savério Orlandi] da oposição entrar, aí volta o que era. Ele já foi diretor de futebol, por que ele não fez lá atrás o que nós fazemos hoje e o que ele diz que faria hoje? Ele teve a oportunidade. Eram escândalos atrás de escândalos e todo mundo sabe disso. É só digitar no Google: 'diretor de futebol do Palmeiras recebe valores na sua conta particular oriundas de empresários'. Estranho, né? Era na época que estava esse candidato. Por que ele não foi averiguar, não houve uma sindicância? O que houve na época?"