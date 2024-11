CEO do Botafogo vê confusão premeditada pelo Atlético-MG: 'tirar vantagem'

Atlético-MG e Botafogo se reencontram pela final da Copa Libertadores, e Thairo já mira o Mundial de Clubes. A partida será no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, na Argentina.

É um grande sonho disputar o Mundial de Clubes e medir forças com as grandes potências mundiais. O torcedor do Botafogo merece viver isso por tudo que passou nas últimas décadas. Como o John falou, vamos continuar investindo para melhorar ainda mais para o ano que vem para que a gente chegue lá com alguma chance de sucesso, mas obviamente antes temos que focar na conquista da Libertadores. Vai ser um jogo bem difícil.

Como foi a confusão

Tudo começou com o zagueiro Alexander Barboza. O defensor do Botafogo se mostrou bastante irritado após ser expulso em lance com Igor Rabello nos acréscimos. Após o jogo, ele se dirigiu a algum membro do Atlético-MG próximo aos vestiários e gritou: "vem aqui", enquanto tentava se aproximar da porta do vestiário da equipe rival.

O clima quente seguiu dentro de campo, com discussão entre Hulk e Marlon Freitas e 'carteirada' do camisa 7. O atacante citou uma suposta fala de Luiz Henrique em direção ao goleiro Matheus Mendes, reserva do Atlético-MG. Hulk, então, se dirigiu ao técnico Artur Jorge, do Botafogo. Ele explicou ao treinador o que teria acontecido e deu uma 'carteirada' ao comparar os períodos dele e de Luiz Henrique na seleção brasileira.