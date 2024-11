Hulk publica foto com camisa da seleção após confusão com Luiz Henrique

O Luiz Henrique falou para o nosso goleiro: 'o seu time é uma merda'. Primeiro, ele tem cinco jogos na seleção, ele acha que é craque. Ele não ganhou porra nenhuma, ele falou no intervalo do jogo. Eu passei sete anos na seleção e tenho humildade. Ele tem que correr para caramba. Hulk, em conversa com Artur Jorge

Ele [Matheus Mendes] falou que no intervalo do jogo o Luiz Henrique virou para ele e falou: 'o time de vocês é muito fraco, é uma merda'. Tudo bem, ele falou isso. Beleza, que Deus abençoe ele e que eles possam ganhar alguma coisa porque vamos lutar para ganhar. O Luiz Henrique tem tudo para ser um craque, mas não é ainda. Está fazendo um grande ano, mas acho que é a melhor temporada dele em toda a carreira, não sei quantos gols fez, mas está muito longe de ser craque ainda. É humildade em primeiro lugar, jamais vou falar que um time é uma merda, que um jogador é uma merda porque eu me olho no espelho, sou um atleta e defendo um clube. A partir do momento que eu falo isso, estou faltando de respeito com a instituição e não só com o atleta. Que sirva como aprendizado, ele precisa ralar muito. Tenho mais de 20 anos como profissional e nunca falei que um time é uma merda. Ele tem tudo para ser um craque, mas primeiro ele precisa ser craque como pessoa. Hulk, em entrevista após o jogo

A 'prévia' da final da Libertadores ainda teve outras confusões. Jogadores do Botafogo se desentenderam com seguranças da Arena Independência — Luiz Henrique foi expulso por atirar uma garrafa —, o zagueiro Alexander Barboza discutiu com um membro do Atlético-MG, e o diretor Victor Bagy, do Galo, disparou xingamentos em direção a membros do time carioca.