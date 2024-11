Cabeça do meu p**: o que pode significar o descontrole do Botafogo

Com o apito final, o argentino saiu em disparada, aparentemente atrás de Lemos, deixando para trás até os seguranças do próprio Botafogo. Hulk, injuriado com um suposto comentário de Luiz Henrique dizendo que o Galo era uma "merda", passou uma descompostura pública no rival, sob o olhar atento das câmeras de transmissão. Alugou até o ouvido de Artur Jorge, lembrando que o atacante deu cinco chutes pela seleção brasileira e que ainda não ganhou "porra nenhuma".

Classificação e jogos Brasileirão

Libertadores

O Pantera Negra, aliás, era um dos mais descontrolados. Um repórter perguntou: "Luiz, Luiz, o que pegou ali?". A resposta: "A cabeça do meu pau".

Talvez sentindo a pressão das vaias à seleção, talvez sentindo a pressão da chegada do Palmeiras (que venceu o Bahia no finalzinho, mesmo atuando mal), talvez sentindo a pressão de jogar uma final de Libertadores, talvez de saco cheio de Deyvinho. O fato é que o jovem craque desmontou: arremessou uma garrafa na direção dos adversários e ainda conseguiu tomar um vermelho com a partida já terminada.

O técnico português, que já precisaria quebrar a cabeça para decidir como enfrentar a reta final do Brasileiro — incluindo o confronto direto com o Alviverde — junto com a decisão continental, agora tem um problema ainda maior. Atletas suspensos, cansados e com o mental claramente fragilizado.

Resta saber se a noite de ontem servirá como vacina, ensinando ao Botafogo que cair na pilha de oponentes cascudos e tentar resolver retranca com chuveirinho não funciona, ou se determinará um desfecho menos glorioso para 2024, oferecendo aos seus rivais o caminho das pedras para desbancá-lo.

Falta pouco para sabermos a resposta