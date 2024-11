Ronaldo confirma intenção de presidir a CBF e se empolga com repercussão

Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians e parceiro do atacante de longa data, também comentou a questão durante o evento. Ele foi um dos convidados do leilão, realizado na última quinta-feira (21), em São Paulo.

Se ele for candidato tem todo meu apoio. Se pagar bem, a CBF paga bem! O Corinthians me chamava de ladrão e eu não ganhava nada, perdi muita coisa. Futebol brasileiro é isso, hipocrisia. Se o Ronaldo realmente for candidato, é um nome certíssimo, tem uma visão ampla do futebol mundial e vai ajudar muito o futebol brasileiro

ANDRÉS SANCHEZ

Jornal espanhol revelou que Ronaldo gostaria de contratar Pep Guardiola, técnico do Manchester City, para comandar a seleção brasileira. O ex-jogador, entretanto, evitou comentar a questão e o clube inglês anunciou nesta semana a extensão de contrato com o treinador até o fim da temporada 2026/2027.

Não dá para passar a carroça na frente dos burros. Vamos ver o que vai acontecer. Tenho muitas ideias no caso de isso acontecer. Não dá para especular nada agora

RONALDO

A próxima eleição para a presidência da CBF será em 2025. O mandato do atual presidente Ednaldo Rodrigues acaba em março de 2026, poucos meses antes do início da próxima Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Ronaldo passou a investir em clubes após se aposentar do futebol. O ídolo brasileiro atualmente é dono do Real Valladolid, da Espanha, e, recentemente, vendeu a SAF do Cruzeiro para Pedro Lourenço.