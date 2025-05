Rodrygo não entra em campo no El Clásico e alimenta rumores sobre saída do Real Madrid

Neste domingo, o Barcelona venceu o Real Madrid por 4 a 3 no El Clásico e encaminhou o título do Campeonato Espanhol. O brasileiro Rodrygo, que já vem perdendo espaço na equipe titular de Carlo Ancelotti, esteve à disposição durante o jogo e não foi utilizado pelo italiano, aumentando ainda mais os rumores de uma possível saída da Espanha na próxima janela de transferências.

Durante o El Clásico, Ancelotti promoveu quatro substituições, todas elas com o Real atrás do placar e precisando fazer gols. O italiano colocou Modric, Brahim Díaz, Endrick e Victor Muñoz em campo, mesmo com o brasileiro à disposição.

Entretanto, na coletiva de imprensa após o jogo, Ancelotti garantiu que Rodrygo não foi utilizado pois o brasileiro "não estava em sua melhor forma".