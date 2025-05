Brasil bate Belarus na final e se sagra heptacampeão mundial de futebol de areia

A Campanha

O Brasil fez uma campanha impecável em Seicheles, com 100% de aproveitamento. Na fase de grupos, venceu de forma contundente Senegal, Itália e Omã, este último por 11 a 1. No mata-mata, a Seleção enfrentou adversários tradicionais: nas quartas de final, bateu a Espanha. Nas semifinais, realizou um duelo emocionante contra Portugal, vencido por 3 a 2 nos minutos finais.

Na final contra Belarus, o Brasil se impôs desde o início, com agressividade no ataque e solidez na defesa. Lucão abriu o placar com um golaço, levantando o público na Paradise Arena, em Victoria, capital de Seicheles. Porém, logo depois, Belarus empatou. Na segunda parte, a Seleção fez 3 a 1, com gols de Rodrigo e Catarino.

No terceiro e último período, no entanto, Belarus reagiu e voltar a empatar o jogo: 3 a 3. Mas a Seleção Brasileira manteve a calma e, quando faltava pouco mais de um minuto para o fim do tempo normal, Rodrigo selou a vitória com um belo chute, garantindo a festa brasileira.