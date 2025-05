Jogador do Mirassol detona Memphis após cavadinha em pênalti: "Não passa de um personagem"

(Foto: Reprodução)

Após a postagem gerar uma grande repercussão, Rafa Silva apagou o texto de suas redes sociais. O seu posicionamento, entretanto, já havia circulado entre torcedores e imprensa.

Não foi apenas Rafa Silva, que assistiu ao jogo do sofá, que se aborreceu com Memphis Depay. Alguns jogadores do Mirassol foram prontamente em direção ao holandês após a cobrança de pênalti desperdiçada para tirarem satisfação com ele.

Pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro, o Mirassol vem conquistando resultados importantes contra grandes clubes do País. Além de ter vencido o Corinthians neste sábado, o time do interior paulista goleou o Grêmio, por 4 a 1, e empatou com o Atlético-MG, em 2 a 2.