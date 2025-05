Ancelotti desconversa sobre saída do Real Madrid após derrota: 'Terminar bem a temporada'

A derrota do Real Madrid por 4 a 3 para o Barcelona, neste domingo, praticamente encerrou de forma melancólica a irregular temporada da equipe da capital espanhola, eliminada na Liga dos Campeões, derrotada na final da Copa do Rei e com chances remotas de reverter a vantagem do rival.

Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti voltou a despistar sobre o seu futuro à frente do clube merengue. Em uma entrevista coletiva de poucas palavras, o comandante italiano desconversou ao ser questionado se este foi o último clássico espanhol com sua presença no banco da equipe merengue.

"É o último clássico da temporada. Precisamos terminar bem a temporada e ganhar os três jogos que ainda temos", resumiu Ancelotti, sem indicar se deixará o clube. Perguntado se ele considera que a temporada um fracasso, foi curto na resposta: "Cada um pode achar o que quiser".