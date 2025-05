Beatriz Freitas ganha bronze no Grand Slam de Astana e garante sexta medalha do Brasil

A brasileira dominou o combate contra Liz Ngelebeys, abriu com um wazari e finalizou com um estrangulamento impecável para garantir a medalha de bronze no Grand Slam de Astana! ?

Judô de alto nível, estratégia e precisão na medida... pic.twitter.com/bqmX0pF8MF

? Time Brasil (@timebrasil) May 11, 2025

"Essa foi minha primeira medalha em Grand Slam e estou muito feliz com essa conquista e com minhas lutas. Gostaria de agradecer todo mundo que me ajudou a estar aqui", comemorou a judoca.

Bia fez sua primeira luta nas oitavas e venceu a chinesa Yingxue Wang com um ippon. Em seguida, nas quartas, passou pela francesa Kaila Issoufi e, na semifinal, teve pela frente a coreana Minju Kim, que terminaria o dia com a medalha de ouro. A brasileira foi à disputa de bronze ao levar um waza-ari e um ippon da adversária.

Na decisão do terceiro lugar, Bia enfrentou a francesa Liz Ngelebeya. Ainda aos trinta segundos de luta, a atleta do Esporte Clube Pinheiros conseguiu encaixar um waza-ari e, depois, fez a adversária bater em um belo estrangulamento. Assim, alcançou seu melhor resultado da carreira na classe Sênior - no júnior, ela foi vice-campeã mundial, em 2022.