Ancelotti sofre com Barcelona em temporada que Real levou 16 gols do rival

Já aconteceu na Supercopa da Espanha e na Copa do Rei. No Campeonato Espanhol, faltam três rodadas, e a vantagem do Barça ficou em sete pontos com a vitória deste domingo, por 4 a 3.

Os clássicos na temporada

Real Madrid 0 x 4 Barcelona

Real Madrid 2 x 5 Barcelona

Barcelona 3 x 2 Real Madrid

Barcelona 4 x 3 Real Madrid