Martinelli marca, mas Arsenal empata com Liverpool e coloca vice-liderança do Inglês em risco

O clube londrino disputa a vice-liderança da Premier League com o Newcastle, que também jogou neste domingo e venceu o Chelsea, por 2 a 0. Com o resultado, o Arsenal fica com 68 pontos, dois à frente do Newcastle que fechou a rodada com 66. O Manchester City corre por fora na briga, com 65 pontos.

O placar é indiferente para o Liverpool, que há duas rodadas garantiu o título antecipado da Premier League.

Na próxima rodada, a penúltima do campeonato, o Arsenal terá um confronto direto contra o Newcastle, no domingo, às 12h30 (de Brasília). Já o Liverpool enfrentará o Brighton na segunda-feira, dia 19 de maio, às 16h.

Os gols do jogo

Aos 19 minutos do primeiro tempo, Andrew Robertson cruzou na área e Cody Gakpo abriu o marcador para o time da casa.