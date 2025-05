Arsenal busca empate com Liverpool e segue vivo por vaga na Champions

O Arsenal volta a campo pela Premier League no próximo domingo, quando recebe o Newcastle às 12h30 (de Brasília) em briga direta pelo topo da tabela. Já o Liverpool, cumprindo tabela, enfrenta o Brighton na segunda-feira (19), às 16h.

Classificação e jogos Inglês

Como foi o jogo

Na primeira etapa, o Liverpool atropelou o Arsenal taticamente, abriu o placar e ampliou sobre o rival. Para dificultar a vida dos Gunners, os donos da casa com Gakpo e Luis Díaz fizeram 2 a 0 nos 45 minutos iniciais em duas falhas defensivas do adversário. Os Reds finalizaram quatro vezes contra o gol de David Raya, enquanto o elenco comandado por Arteta não obrigou nenhuma defesa de Alisson.

O Arsenal buscou o empate e se manteve na briga por vaga na Champions. O elenco comandado por Mikel Arteta se manteve com dois pontos de distância do terceiro colocado, ainda em busca de garantir uma ida direta à fase de grupos do torneio europeu. O Liverpool ainda marcou um tento no final, mas foi anulado por falta cometida no começo do lance.

Gols e destaques

Saka quase abriu o placar em jogada ensaiada. Após cobrança de falta de Odegaard, o camisa 7 do Arsenal ficou sozinho para finalizar, mas acabou chutando para fora.