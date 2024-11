Chances no BR: Palmeiras cola no Botafogo, e Corinthians troca Z4 por G7

O Palmeiras colou no Botafogo após os resultados da última quarta-feira (20) e agora tem 41,1% de chance de conquistar o título do Brasileirão. Do outro lado, o Corinthians está cada vez mais próximo de "zerar" o risco de rebaixamento e mira uma vaga na Copa Libertadores de 2025. O levantamento é feito pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Briga pelo título

O Botafogo segue líder, com 53% de chance de ser campeão. O time empatou sem gols com o Atlético-MG e viu a distância para o Palmeiras cair para dois pontos.

Já o Alviverde venceu o Bahia e superou os 40% de possibilidade de conquistar o tricampeonato consecutivo. O Palmeiras fez 2 a 1 fora de casa para seguir na sombra dos cariocas.