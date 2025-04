Campeão do TUF, Mairon Santos enfrenta Sodiq Yussuf no UFC Vegas 106

Não demorou muito para que Mairon Santos acertasse os detalhes de seu retorno aos octógonos. Após estrear com vitória no UFC 313, em março, contra Francis Marshall, o brasileiro terá um grande desafio pela frente. No dia 17 de maio, o campeão da 32ª edição do 'The Ultimate Fighter' medirá forças contra o nigeriano Sodiq Yussuf no UFC Vegas 106. A informação foi dada em primeira mão pelo site 'MMA Fighting' e confirmada pela equipe de reportagem da Ag Fight com fontes próximas à situação.

Por se tratar de um confronto a ser promovido com menos de um mês de preparação, a disputa será realizada na divisão dos pesos-leves (70 kg), a fim de minimizar o processo de corte de peso dos atletas. Tanto Mairon quanto Yussuf construíram suas carreiras até então na divisão dos penas (66 kg). Porém, enquanto o brasileiro aceitou o duelo com 70 kg de maneira pontual, apenas pelas circunstâncias, o nigeriano planeja migrar em definitivo para um novo limite de peso.

Momentos opostos

Campeão do TUF 32 em agosto de 2024, Mairon vive grande fase. Com apenas 24 anos de idade e já no plantel do UFC, o brasileiro vem de três triunfos consecutivos na carreira. 'The Legend', como o carioca é conhecido, agora tenta ampliar seu cartel de 15-1 no MMA contra o experimentado Sodiq. Sete anos mais experiente, o nigeriano vive um momento delicado e, pela primeira vez em sua trajetória profissional, vem de duas derrotas seguidas. Em sua última apresentação, 'Super' acabou nocauteado por Diego Lopes no centenário card do UFC 300, em abril passado.