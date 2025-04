Athletico-PR defende liderança da Série B contra o invicto Novorizontino

A quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será inaugurada em grande estilo. Athletico-PR e Novorizontino, dois dos favoritos ao acesso, entram em campo nesta quinta-feira, às 21h35, quando duelam no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Grande favorito desta temporada ao acesso e título, o Athletico chega em melhor momento. Após sofrer sua primeira derrota, o time se recuperou rapidamente na última rodada ao vencer o CRB, por 2 a 0, em casa.

Com isso, chegou a nove pontos e lidera o torneio pelo saldo de gols, já que tem três contra dois do América-MG e um do próprio CRB. Se vencer, colocará pressão nos adversários.