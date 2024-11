Luxemburgo detona Rede Globo e William Bonner: 'Aquilo me tirou uma Copa'

Fim do sonho. "Foi uma covardia muito grande por interesse comercial, de o Romário ter que ir para as Olimpíadas. Então ali foi uma covardia muito pesada e não se deve fazer isso com uma pessoa por interesse. Então aquilo me tirou uma Copa do Mundo".

Aquela Copa era minha. "Um treinador do meu nível tem que ganhar uma Copa do Mundo. Aquela Copa do Mundo era minha. O Felipão ganhou, mérito dele. Mas eu estava preparado pra ganhar aquela Copa do Mundo. Eu me preparei para ser técnico da seleção brasileira e ganhar uma Copa do Mundo, ao longo da minha história de futebol".

Traficante de cocaína. "É inadmissível que alguém tire isso, da maneira como tiraram de mim, sem provar, botar você uma semana no Jornal Nacional, jornal pesado, com uma mulher falando que você é ladrão, que você é isso, que você é traficante de cocaína, não sei o quê. Pagaram pra levar ela lá, tá certo? E botaram a mulher no Jornal Nacional falando do técnico da seleção brasileira como se fosse o maior bandido do Brasil. Que jornalismo é esse? Sem uma prova de absolutamente nada".

Gato e Receita Federal. "Eu tinha só o problema da idade e a Receita Federal. Quais os outros problemas que eu tinha? Meu pai trocou minha identidade, naquela época fazer gato com jogador era normal. E a outra era a Receita Federal, que era um problema que eu tinha com o fisco, mas que não tinha nada a ver. Então aquilo ali foi uma covardia que foi feita comigo. Me colocarem uma semana no Jornal Nacional, uma semana direto com uma mulher falando, sem uma prova, sem absolutamente nada. Até hoje, pega as matérias, eu tenho as matérias todas, e vai sair numa série que eu tô fazendo, que eles não tinham ali nada pra falar do Luxemburgo que provasse que aquele Luxemburgo que eles estavam botando no Jornal Nacional era aquilo que eles estavam falando".

William Bonner responsável. "Eles fizeram um jornalismo covarde comigo. Essa é a grande verdade. E eu não tenho nenhum problema de falar isso aí. Fizeram um jornalismo covarde. O responsável até hoje é o William Bonner, de ter feito aquilo lá. Essa é a grande verdade. Mas o tempo é senhor da razão, eu continuei minha vida profissional, tocando minha vida, ganhei títulos pra caramba depois daquilo lá, porque eu sou uma pessoa direita".