Atacante do Corinthians coroa reviravolta com convocação antes de clássico

Os duelos serão os primeiros com Jhonson, que tem só 19 anos, entre as selecionadas. Os jogos servem como preparação para a Copa América, prevista começar no dia 12 de julho.

Jhonson ganhou vaga no time titular do Corinthians e vem se destacando Imagem: Rodrigo Gazzanel / Corinthians

A convocação coroa uma reviravolta na carreira da jogadora após chegar ao Corinthians, ainda em 2023, por empréstimo junto ao Toledo (PR) para a equipe sub-20.

Ela sofreu com uma lesão no menisco do joelho e ficou afastada durante sete meses no ano passado. A contusão ocorreu em um treinamento da seleção sub-20.

O retorno foi triunfal: ela acertou contrato em definitivo por quatro anos, assegurou a titularidade do time de Lucas Piccinato e já acumula seis gols em 12 jogos em 2025. Jhonson balançou as redes, inclusive, na 1ª rodada do Paulistão Feminino, quando o Corinthians goleou o Bragantino por 4 a 0.