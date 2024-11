Luxemburgo elogia 'craque' Estêvão, mas sugere mudança a jovem do Palmeiras

O experiente técnico Vanderlei Luxemburgo, campeão por diferentes clubes no futebol brasileiro, deu uma sugestão a Estêvão, joia do Palmeiras. Ele participou do "Resenha ESPN" que vai ao ar nesta sexta (15), a partir das 22h (de Brasília), na ESPN.

[Dica] para ele virar fora de série: sai da lateral e vem jogar no meio. Ele já é craque na lateral, mas é um desperdício usá-lo ali. No meio ele pode jogar centralizado, ir para a direita, ir para a esquerda e atacar o espaço Luxemburgo, em participação no "Resenha"

Atuando pela ponta direita, Estêvão tornou-se um dos principais jogadores do Palmeiras e, já vendido ao Chelsea, ganhou chance até na seleção brasileira de Dorival Júnior.