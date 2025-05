Palmeiras: Direção monta elenco sem improvisos e 'problema' agora é de Abel

Abel Ferreira reclamou sobre a falta de peças no elenco do Palmeiras no final do ano passado e no início desta temporada. No entanto, a diretoria alviverde investiu quase meio bilhão de reais para montar o elenco de 2025, e o "problema" passou para as mãos da comissão técnica.

O que aconteceu

A montagem do elenco para 2025 é motivo de orgulho para a direção palmeirense. A alta cúpula acredita que montou um time muito mais equilibrado do que no ano passado, com mais de uma opção para cada posição e com uma mescla interessante de novos jogadores com outros nomes já consagrados do elenco.

A comissão técnica portuguesa do Palmeiras também está muito satisfeita com o plantel que tem em mãos. João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, elogiou o elenco após a vitória no Choque-Rei, e assumiu que a comissão agora tem a responsabilidade de gerir esse elenco para deixar todos satisfeitos.