Luxemburgo diz que não quer mais ser treinador e explica motivo

Ele afirmou ainda que só voltaria ao mundo do futebol para ser dirigente de um clube, e com algumas condições.

As declarações foram dadas durante entrevista ao podcast Charla, que foi ao ar na última quarta-feira (13).

O que mais ele disse

Falam muita bobagem, como se eu fosse um merda. "Vocês conhecem a minha história, mas tem muita gente que não conhece e fala pelos últimos 20 anos de futebol. E não sabem o que aconteceu comigo na história, falam muita bobagem, como se eu fosse um merda, sem respeito, sem nada. Não quero colocar o nome do Luxemburgo pra ser discutido por um cara que não sabe nada de futebol, que torce pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Corinthians, que torce e começa a me julgar? Isso muda a minha vontade de voltar ao futebol".

Condição para voltar ao futebol. "Se falar 'você vai ser o responsável pelo futebol', aceitaria (voltar ao futebol). Os diretores executivos de hoje não são mais responsáveis pelo futebol. São interesses próprios, vou falar e fod***. Quantos treinadores mudaram no Flamengo com o Rodrigo Caetano? Uma série. Quantos mudaram com o Alexandre Mattos no Palmeiras? Então para ser o responsável tem que ser responsável mesmo. Dando resultado, tendo participação no negócio. Esquece o técnico, que tem contrato, você vai entrar no negócio tendo participação como em uma empresa. Como na minha empresa, onde meus gerentes e CEO's têm participação no negócio, por êxito. Aí você muda. Se falar, 'Luxemburgo, o futebol é contigo'...".