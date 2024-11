Brasil dá bons sinais, mas empata com Venezuela após Vini perder pênalti

O resultado faz com que o Brasil não consiga uma vitória sequer sobre a Venezuela nesta edição das Eliminatórias. Os dois jogos foram empate.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

A seleção brasileira chegou aos 17 pontos, momentaneamente em terceiro.

O Brasil volta a campo na terça-feira (19), contra o Uruguai, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O lateral-direito Vanderson tomou o segundo amarelo dele nas Eliminatórias e está suspenso. Danilo volta contra os uruguaios.

Por que o Brasil foi bem no primeiro tempo

O Brasil fez um ótimo primeiro tempo. Até de forma mais dinâmica e insinuante na comparação do confronto com o segundo tempo diante do Peru.