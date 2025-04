Marcelo revela bastidores do intervalo no 7 a 1: 'Ele começou a gritar'

Lateral-esquerdo da seleção brasileira no fatídico 7 a 1 contra a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, Marcelo revelou bastidores de como foi o vestiário no intervalo do jogo no Mineirão.

O que aconteceu

Marcelo contou que o capitão Thiago Silva, suspenso naquele jogo, entrou no vestiário gritando e cobrando os jogadores. Ele havia recebido o segundo amarelo no jogo das quartas de final, contra a Colômbia, e foi substituído por Dante no duelo contra a Alemanha.

O Brasil foi para o intervalo perdendo por 5 a 0, já sem esperanças de reação. Müller (11'), Klose (23'), Kroos (24' e 26') e Khedira (29') marcaram os gols do time alemão no primeiro tempo, e Schurrle (69' e 79') fechou a conta com mais dois na etapa final -Oscar (90') fez o único gol brasileiro no confronto.