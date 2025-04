Brasil bate Equador, avança no Sul-Americano e se classifica à Copa sub-17

O Sul-Americano vai definir os sete representantes da América do Sul no Mundial sub-17, que acontecerá no Qatar, entre 5 e 27 de novembro deste ano.

O jogo

O Equador abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, o zagueiro Luis Eduardo desviou para dentro da própria meta.

Já aos sete da etapa complementar, o Equador aumentou a vantagem no marcador com cobrança de pênalti de Justin Lerma.

Três minutos depois, o Brasil buscou a reação com Luis Eduardo. O jogador do Grêmio se redimiu do erro no primeiro tempo e cabeceou para o fundo das redes.