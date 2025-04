Estados Unidos repetem feito das Olimpíadas e derrotam Brasil em amistoso

Como foi o jogo

Os Estados Unidos foram efetivos nas oportunidades criadas, apesar da boa atuação brasileira. As donas da casa conseguiram um gol logo no início do confronto, o que prejudicou a tática pensada por Arthur Elias. A seleção brasileira se organizou após alguns sustos e chegou por mais de uma vez na área ofensiva, mas sem conseguir boas finalizações contra o gol rival.

Na segunda etapa, o Brasil perdeu a potência do confronto e cedeu mais um tento às adversárias. Nos 45 minutos finais, a seleção feminina não conseguiu atuar com o mesmo desempenho do primeiro tempo. Os Estados Unidos finalizaram o confronto com 11 chutes a gol, contra seis das brasileiras. A posse de bola das donas da casa também foi superior, com 55%.

Gols e destaques

Na primeira chegada, gol dos Estados Unidos! Após erro de lançamento da equipe brasileira, Alyssa Thompson fez linda jogada e encontrou Trinity Rodman cara a cara com Lorena, para finalizar no canto esquerdo da goleira e abrir o placar com 5 minutos de jogo.

Alyssa Thompson acesa no jogo. A meio-campista dos Estados Unidos foi muito acionada no confronto. Na oportunidade, a camisa 11 conseguiu criar muito espaço abrindo para o meio, finalizou e obrigou Lorena a fazer bela defesa.