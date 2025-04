CBF curte interesse de Jesus, que vira prioridade para comandar a seleção

Imagem: Yasser Bakhsh/FIFA via Getty Images

O flerte à distância está funcionando. Jorge Jesus é o nome com o qual a CBF trabalha no momento para ser técnico da seleção brasileira.

O UOL apurou que tem chamado a atenção do presidente Ednaldo Rodrigues o fato de Jesus querer tanto treinar o Brasil — segundo os sinais que o próprio português tem mandado ao país, por várias vias.

Embora haja na CBF quem não curta muito o lobby do Mister, a leitura é que ele surge como o nome mais viável para assumir a seleção e ir ao encontro do que a CBF acha importante no momento.