Ednaldo diz que seleção terá novo técnico antes da Data Fifa de junho

A reunião com o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e com o Juan teve como foco a escolha do novo treinador da seleção brasileira. Em breve, anunciaremos o nome do técnico, a tempo de fazer a convocação para os dois jogos das Eliminatórias, na Data Fifa de junho. Ednaldo Rodrigues

O Brasil fará dois jogos na próxima Data Fifa. A seleção visita o Equador no dia 6 de junho e encara o Paraguai no dia 10. Os dois jogos valem pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.