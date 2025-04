Andrey se encontra na França, descarta volta ao Brasil e sonha com Copa

"É até difícil falar, por conta da qualidade dos meus companheiros. André, João Gomes, Joelinton, Bruno (Guimarães), Gerson, Andreas (Pereira), (Lucas) Paquetá. A seleção está bem servida, mas estou aparecendo também, sempre na humildade, pés no chão. Se Deus quiser, no momento certo eu vou ter oportunidade de mostrar meu potencial, de poder ajudar o grupo", explicou.

A Copa do Mundo é o sonho de qualquer jovem do mundo que ama o futebol. É um objetivo, sim, mas acho que só vai chegar esse momento se eu estiver trabalhando no meu clube, se eu estiver bem, com a cabeça no meu clube, desempenhando no melhor futebol. Sinto que posso ajudar muito a seleção, não só nessa Copa de 2026, mas pensando no futuro também. Andrey Santos

Início no Strasbourg

"No início, eu só queria jogar mesmo. Eu vi que as coisas não estavam acontecendo, e eu falei: 'não posso deixar de trabalhar porque a janela vai abrir e uma coisa que eu tenho certeza é que eu não vou ficar aqui (no Nottingham Forest)'. Então, para o próximo clube, eu não sabia onde seria, eu tinha que estar pronto. Quando eu cheguei (na França), graças a Deus, teve aquele periodozinho de adaptação, mas quando eu me adaptei, eu consegui ajudar a equipe a salvar do rebaixamento e deu tudo certo."

Clima na França

"Aqui é muito frio, ainda mais que aqui é perto da Alemanha. É difícil, mas sou um cara bem tranquilo. É casa, treino e casa de novo. Às vezes, saio com minha esposa, vou num restaurante, ninguém é de ferro também, mas estou sempre focado nos treinos, no meu trabalho."

Passagem pelas seleções de base e gratidão a Ramon Menezes

"Eu acho que, só de vestir a seleção da camisa da seleção brasileira, você já tem uma responsabilidade grande, ainda mais sendo capitão, foi um sonho realizado. Eu já tinha sido capitão pelo Vasco desde moleque, mas com a seleção foi diferente. Tive essa honra no sub-17, no sub-20, no pré-olímpico também. Fico muito feliz. Tenho uma gratidão enorme pelo Ramon (Menezes). Ele que deu moral no sub-20 e me chamou para a seleção principal quando estava lá. Coração gigante, sempre procura ajudar o próximo, vou estar sempre torcendo por ele, onde quer que esteja."