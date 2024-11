Brasileirão: mais de 90 jogadores ficarão sem contrato em 2025; veja lista

Os atacantes Romero (Corinthians), Diego Costa (Grêmio) e Gabigol (Flamengo) estão entre os que têm futuro indefinido. Outros nomes pesados são Fernandinho (Athletico), Gatito Fernández (Botafogo) e Felipe Melo (Fluminense).

O Criciúma é o clube que mais mantém jogadores com vínculos curtos: são 13 atletas, incluindo o astro Bolasie, que podem deixar o elenco de graça no fim do ano.

O Palmeiras, por outro lado, tem apenas Marcelo Lomba com contrato no fim. O veterano goleiro, no entanto, deve permanecer por mais uma temporada.

Veja nomes e suas posições

Athletico

- Fernandinho (V)

- Luan Patrick (Z)

- Madson (L)

Atlético-GO

- Adriano Martins (Z)

- Alejo Cruz (A)

- Bruno Tubarão (L)

- Luiz Fernando (A)

- Luiz Gustavo (Z)

- Maguinho (L)

- Pedro Henrique (Z)