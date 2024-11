Campeão brasileiro com Palmeiras, Moisés anuncia aposentadoria aos 36 anos

O meio-campista Moisés, ex-Palmeiras e hoje no América-MG, afirmou que vai pendurar as chuteiras após o fim da Série B.

O que aconteceu

O jogador de 36 anos fez o anúncio na noite da última terça (12) após a vitória do América-MG sobre o Ituano. Ele entrou na reta final da partida e conversou com a transmissão do SporTV na saída de campo.

Moisés disse que tomou a decisão "de cabeça fria" e que quer aproveitar seus últimos jogos. O volante explicou que vinha pensando nos últimos anos em se aposentar. Ele começou a temporada como titular do Coelho, mas perdeu espaço e foi para a reserva. Já disputou 39 jogos, marcou dois gols e deu três assistência em 2024.