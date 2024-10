Palmeiras inicia 'projeto Mundial' e encaminha renovação de dois jogadores

O Palmeiras deu o pontapé inicial no projeto do Super Mundial de 2025 e encaminhou as renovações de dois experientes jogadores do elenco: Marcelo Lomba e Marcos Rocha. Os dois estão perto de estender os contratos até o fim da temporada que vem.

Lomba é visto como exemplo de profissional. O goleiro de 37 anos está no clube desde 2022 e, mesmo na reserva de Weverton, tem a segurança da comissão técnica quando entra em campo.

O Mundial, aliás, pode fazer com que o jogador ganhe mais chances. A CBF ainda não definiu se o calendário nacional vai parar durante o torneio da Fifa (que ocorre junho e julho) e, se não houver pausa, o veterano atuaria casualmente em algumas partidas.