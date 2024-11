Corinthians mira parte física na data Fifa para voltar 'bem e vencendo'

Sempre usamos a data para recondicionamento físico, a cada período voltamos bem e vencendo. Vamos aproveitar para recuperar os jogadores e tenho certeza que voltaremos assim novamente Emiliano, após o trunfo sobre o Vitória

O Corinthians mudou o panorama no Brasileiro. Outrora na luta contra o rebaixamento, o time foi para a pausa no calendário com 41 pontos, cinco de vantagem para o Z4.

O Timão venceu quatro jogos consecutivos. Os comandados de Ramón Diaz vivem boa sequência, com triunfos sobre Athletico-PR, Cuiabá, Palmeiras e Vitória.