Sem Bola de Ouro e abraçado pelo povo, Vini volta ao Brasil para se provar

O astro não joga no Brasil nem perto de como joga no Real Madrid. As últimas atuações foram decepcionantes.

Mesmo assim, Vini será titular do técnico Dorival Júnior contra a Venezuela nesta quinta-feira (14), em Maturín. A comissão vê o atacante como indispensável.

Vini e Dorival estão confiantes em um novo ponto de partida, onde o atacante consiga mostrar tudo que pode. O treinador entende que a seleção estava mais "presa" até vencer Chile e Peru, e agora jogará mais leve.

Vini Jr atuará como gosta: partindo pelo lado esquerdo e com liberdade para se movimentar e trocar de posição com o meia Raphinha. A ideia de Dorival é ter um ataque bem criativo.

A maior conquista do Vini foi adquirir por completo a grande maioria do respeito do seu povo. Todos nós entendemos que houve um erro muito grande. Que ele mantenha essa postura, continue melhorando. Talvez a grande conquista dele seja coletiva, e todos nós podemos ajudá-lo a conquistar daqui a algum tempo [Copa do Mundo] Dorival Júnior