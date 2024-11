Gabigol quis camisa de Zico e foi a vestiário em jogo com climão e silêncio

Gabriel esteve no vestiário com os companheiros. Ele chegou mais tarde que o previsto ao Maracanã e foi direto para o campo, onde o time aquecia. Ouviu alguns cantos da torcida e ficou conversando com funcionários do Fla, especialmente Luiz Carlos, gerente de futebol do clube. Depois, voltou para dentro, onde participou da reza do elenco antes de a bola rolar. De acordo com o Flamengo, o atacante está apenas afastado, não impedido de ir aos jogos. Por isso foi ao campo mesmo afastado e treinou normalmente nos últimos dias.

O camisa 99 assistiu ao jogo de um camarote dele, próximo ao setor norte do Maracanã. Por lá, não teve reações excessivas, sendo mais expressivo no momento do pênalti perdido por David Luiz. Cantou algumas músicas da torcida, riu dos momentos de Deyverson e conversou bastante com amigos próximos.

Gabigol também atendeu alguns fãs. Ele saiu cercado por seguranças e amigos, mas conseguiu tirar algumas fotos. O que ouviu não foram apenas frases de amor, mas também xingamentos. A atitude de anunciar sua saída do clube logo após o título da Copa do Brasil dividiu opiniões entre os rubro-negros.

Climão, recado claro e silêncio

A partida, porém, não deixou de ser marcada por um climão. Filipe Luís não quis falar antes do jogo sobre a situação e deixou para a entrevista coletiva. Lá, os jornalistas foram comunicados de que ele faria apenas um pronunciamento sobre Gabigol e depois não falaria mais sobre o assunto.

O treinador deixou claro que a decisão de afastar o jogador foi 100% da diretoria. Não houve participação e nem esclarecimento sobre os episódios que teriam ocorrido no vestiário da Arena MRV na final de domingo. Filipe deixou nas mãos dos dirigentes a explicação mais extensa sobre o fato.