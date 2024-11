Jovem do Flamengo diz não poder falar sobre Gabigol: 'Coisa da diretoria'

O jovem Evertton Araújo foi o único a aparecer na zona mista do Maracanã após o empate do Flamengo com o Atlético-MG. Ele, porém, foi orientado a não falar sobre o assunto Gabigol.

O que aconteceu

A assessoria do clube interveio algumas vezes durante as perguntas sobre Gabigol. Logo de cara, o jogador disse que não poderia falar sobre o assunto. Quem escolhe o jogador a ser entrevistado é o próprio Flamengo, que leva o atleta até a área em que os jornalistas estão.