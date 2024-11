Filipe Luis diz que foi comunicado do afastamento de Gabigol no Flamengo

Filipe Luís ainda elogiou a diretoria e o próprio Gabigol, mas se mostrou triste pela repercussão do ocorrido — ele ressaltou por duas vezes que o episódio "entristece profundamente".

Classificação e jogos Brasileirão

Me entristece profundamente ter que falar de um assunto deste depois de ser campeão da Copa do Barsil. Sou extremamente grato à diretoria por ter me colocado aqui, extremamente grato ao Gabriel pelo que fez pelo clube e por mim. Sobre o afastamento: devido a um episódio ocorrido na final, fui comunicado pelo Marcos Braz de que ele não seria relacionado para os próximos jogos até segunda ordem. Este é um assunto total do Braz, e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar oportuno. Me entristece profundamente porque gostaria muito que não sujasse o título maravilhoso e incrível que este grupo conquistou por nenhum motivo extracampo. Espero que este assunto se resolva o quanto antes porque todos os torcedores merecem que o Flamengo esteja bem Filipe Luís

Gabigol torcedor

Gabigol foi ao Maracanã para o empate sem gols entre Flamengo e Atlético-MG. O jogador chegou ao estádio por volta das 19h30 e foi direto para o gramado, onde os jogadores aqueciam.

Ele apareceu com uma camisa retrô de Zico e assistiu aalguns minutos do aquecimento, entrando, depois, no túnel que dá no vestiário.

Gabigol viu o jogo do camarote dele no Maracanã — alguns jogadores têm espaços próprios. Ele foi embora durante o segundo tempo, antes de a partida acabar.