Depay foi confundido com pagodeiro e 'invadiu' casa em rolê em Santo André

Memphis Depay deu mais um "rolê aleatório" pelo ABC Paulista na última segunda-feira (11) — em outubro, visitou a Vila São Pedro, em São Bernardo. De folga do Corinthians, o atacante holandês visitou uma comunidade no Jardim Santa Cristina, em Santo André, e participou de uma festa. O UOL foi até o local no dia seguinte para recriar os passos do jogador.

Memphis não era esperado na comunidade. A segunda-feira era um dia comum até que o holandês chegou por volta das 16h em um carro de luxo à sede de eventos do Deportivo Gaza, time de várzea da cidade.

O atacante foi até confundido com um pagodeiro que cantaria na festa de mais tarde — o jogador levou instrumentos musicais e tem uma carreira paralela ao futebol como rapper. Sem as tranças habituais, Memphis adotou o Black Power na visita, além de usar regata, bermuda e chinelo.