Flamengo bate Paulistano no NBB e se mantém em 2º lugar

O Flamengo conquistou sua quarta vitória seguida no NBB ao derrotar o Paulistano por 70 a 63, em um jogo disputado no Maracanãzinho. Com o triunfo, o rubro-negro se mantém na segunda colocação da principal competição de basquete do país, atrás apenas do Minas, que tem um ponto a mais.

A PARTIDA

O início da partida não foi fácil para o time carioca, que teve problemas no ataque e demorou para se firmar na defesa. Por isso, o primeiro quarto terminou com vantagem do Paulistano, que saiu na frente com 19 a 17. A diferença de dois pontos dobrou no fim do segundo quarto e se tornou quatro: 39 a 35.

No segundo período, o Flamengo melhorou sua marcação e passou a controlar melhor o jogo. A defesa mais eficiente foi fundamental para a virada, mesmo com o ataque ainda apresentando certas dificuldades. O rubro-negro terminou a terceira parcial com um ligeira vantagem, vencendo por 56 a 52. O time conseguiu dar conta do ataque do Paulistano e caminhou rumo à vitória. Ao final, 70 a 63 para o Flamengo.