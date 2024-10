Como foi a ida de Memphis a jogo de várzea: 'Queria conhecer a favela'

Ainda de acordo com Pedro, que sempre joga às segundas-feiras com amigos no local, Depay estava acompanhado por pessoas envolvidas em uma parceria do atacante. Elas o levaram para conhecer uma favela após um pedido do próprio holandês.

"O campo tem um visual legal, porque dá vista para a favela inteira. Deve ser por isso que levaram ele lá", pondera.

Antes de se dirigir ao campo, Memphis almoçou em um bar local e também foi flagrado pela comunidade. "Ele é muito humilde e me senti privilegiado. Nunca recebi tanta mensagem como hoje. O próprio cara que levou o Depay ao campo está falando comigo" , revelou Pedro.

E aí? O que acharam do programa do astro holandês na folga? Que Depay siga abraçando o povo e criando identidade com a comunidade. O torcedor carece de identidade, conexões e de seres que mostrem que são apenas humanos como eles.

Por mais Depay's que, com gestos simples, arranquem sorriso e inspirem não apenas um " bando de loucos", mas toda uma população que vê no esporte uma forma de interação com o mundo.