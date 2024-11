Chinelo, tranças e torcida: Memphis curte festa em folga do Corinthians

O jogador também atualizou o visual. Um dos vídeos mostram Memphis fazendo tranças sentado em uma escada.

Não é a primeira vez que Memphis faz um "rolê aleatório". Em outubro, ele aproveitou um momento de folga nos treinos do Corinthians para conhecer a Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O jogador está se adaptando ao Brasil. Vídeos publicados pelo Alvinegro mostram até ele arriscando algumas palavras em português no vestiário, com os companheiros de elenco.

O Corinthians está de folga e vai se reapresentar ao longo da semana. O time volta a campo apenas no dia 20, quando vai enfrentar o Cruzeiro na Neo Química Arena, às 11h, pela 34ª rodada do Brasileiro.

Veja alguns registros em redes sociais