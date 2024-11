Técnico da Holanda explica por que não convocou Memphis: 'Precisa melhorar'

O técnico Ronald Koeman, da seleção da Holanda, explicou o motivo de não ter convocado Memphis Depay para a Data Fifa de novembro, mas indicou quando deve voltar a chamar o atacante do Corinthians.

O que aconteceu

Koeman afirmou que Memphis "não está bem o suficiente". O treinador holandês citou a melhora física do atacante, mas disse que a comissão ainda vê margem para desenvolvimento.

O técnico admitiu que mantém contato com Memphis e indicou volta em março. A Data Fifa do começo do ano que vem será a primeira após a deste final de 2024.